Оптовые цены на дизтопливо упали до четырехлетнего минимума

Цены на дизтопливо в мелкооптовом сегменте опустились ниже 14 гривен за литр - это минимальный уровень с апреля 2016 года.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Отмечается, что в крупнооптовом сегменте цена опустилась ниже 17 грн за литр.

"На белорусское топливо с отгрузкой из нефтебаз в Коростене - на уровне 14,05-14,10 грн/л", - говорится в сообщении.

Кременчугский НПЗ 15 апреля снизил стоимость автопартий дизтоплива до 14,10 грн за литр, в то же время цены реальных сделок на объеме опускались до 14-14,05 грн за литр.

"Участники рынка отмечают повышенный объем предложения дизтоплива в апреле.

Снижение спроса из-за карантина оказалось немного меньше, чем ожидалось изначально. Это связано как с активной фазой весенних полевых работ, так и с повышенными закупками топлива в период низких цен со стороны некоторых трейдеров и крупных потребителей.

Напомним:

На встрече Антимонопольного комитета с руководителями сетей АЗС большинство компаний согласились с наличием потенциала к дальнейшему снижению цен.