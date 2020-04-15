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Доставка продуктов: Еще одна сеть супермаркетов начала сотрудничество с "Новой почтой"

Среда, 15 апреля 2020, 12:50
 

"Новая почта" будет доставлять продукты из всеукраинского интернет-супермаркета "Таврия В" - с 13 апреля покупатели могут оформить заказ на сайте супермаркета.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

Отмечается, что проект стартует в Одессе, а после успешного тестирования (в течение недели) его запустят в Николаеве, Херсоне, Черноморске, Белгород-Днестровском, Измаиле и Хмельницком.

"Главная цель проекта - максимально удовлетворить спрос наших покупателей в кратчайшие сроки.

На сайте tavriav.ua покупатели имеют возможность в онлайн-режиме выбрать уже готовый набор необходимых товаров среди предложенных вариантов. Ассортимент наборов сформирован таким образом, чтобы максимально охватить аудиторию покупателей наших супермаркетов", - заявил директор компании "Таврия В" Виталий Карандо.

Заказывая товары онлайн, клиенты могут выбрать два варианта доставки от "Новой почты" - в отделение или адресную.

Напомним:

"Новая Почта" начала сотрудничество с международной торговой сетью "Ашан" в рамках расширения услуги доставки продуктов питания.

Экономическая правда

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Новая почта продукты

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