"Нова Пошта" доставлятиме продукцію "Ашан" по всій Україні

"Нова Пошта" розпочала співпрацю з міжнародною торговельною мережею "Ашан" в рамках розширення послуги доставки продуктів харчування.

Про це повідомляється у пресрелізі групи.

Повідомляється, що розширений асортимент продовольчих товарів тепер доступний у власному інтернет-магазині компанії "Ашана" і для доставки "Нової поштою" у відділення, почтомати, а також для адресної доставки. Географія охоплення послуги - вся Україна.

"Ми раді мати серед наших партнерів з доставки продуктів таку потужну і відому торгову мережу, як "Ашан".

У них - великий вибір продуктів за конкурентними цінами і оперативна обробка замовлень, у нас - розвинена інфраструктура і широкі можливості доставки", - прокоментував подію СЕО "Нової пошти" Олександр Бульба.

У компанії "Ашан" відзначили, що рішення приєднатися до ініціатив "Нової пошти" було логічним кроком.

"Це далеко не перший наш спільний проєкт: ми давно співпрацюємо в рамках фулфілмента, доставки, виходу на маркетплейси, починаючи з Rozetka, магазину-складу тощо. Зараз об'єднуємо наші можливості, щоб якомога більше людей, які не мають можливості здійснювати покупки в фізичних магазинах, змогли відчути переваги безконтактної покупки продуктів через наш сайт", - пояснює директор по діджіталізаціі" Ашан "Євген Тришин.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, раніше сервіс доставки їжі Raketa почав доставку продуктів з супермаркетів "Ашан" в Києві, в планах підключити інші мережі.