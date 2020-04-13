Всі розділи
Укр / Рус

"Нова Пошта" доставлятиме продукцію "Ашан" по всій Україні

Понеділок, 13 квітня 2020, 16:03
 

"Нова Пошта" розпочала співпрацю з міжнародною торговельною мережею "Ашан" в рамках розширення послуги доставки продуктів харчування.

Про це повідомляється у пресрелізі групи.

Повідомляється, що розширений асортимент продовольчих товарів тепер доступний у власному інтернет-магазині компанії "Ашана" і для доставки "Нової поштою" у відділення, почтомати, а також для адресної доставки. Географія охоплення послуги - вся Україна.

"Ми раді мати серед наших партнерів з доставки продуктів таку потужну і відому торгову мережу, як "Ашан".

У них - великий вибір продуктів за конкурентними цінами і оперативна обробка замовлень, у нас - розвинена інфраструктура і широкі можливості доставки", - прокоментував подію СЕО "Нової пошти" Олександр Бульба.

У компанії "Ашан" відзначили, що рішення приєднатися до ініціатив "Нової пошти" було логічним кроком.

"Це далеко не перший наш спільний проєкт: ми давно співпрацюємо в рамках фулфілмента, доставки, виходу на маркетплейси, починаючи з Rozetka, магазину-складу тощо. Зараз об'єднуємо наші можливості, щоб якомога більше людей, які не мають можливості здійснювати покупки в фізичних магазинах, змогли відчути переваги безконтактної покупки продуктів через наш сайт", - пояснює директор по діджіталізаціі" Ашан "Євген Тришин.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, раніше сервіс доставки їжі Raketa почав доставку продуктів з супермаркетів "Ашан" в Києві, в планах підключити інші мережі.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Нова пошта карантин рітейл

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Нова пошта" разом із "АТБ" та Rozetka розширює послугу доставки продуктів на всю Україну 8 квітня 2020, 13:23
У квітні-червні "Нова пошта" допускає скорочення годин співробітників та скасування дивідендів 31 березня 2020, 17:38
Українці можуть замовити доставку продуктів літнім людям 27 березня 2020, 13:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!