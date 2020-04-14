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Wizz Air сокращает персонал на 19% и снижает зарплаты

Вторник, 14 апреля 2020, 15:03
 

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air для смягчения финансового воздействия пандемии коронавируса приняла ряд мер по штату компании и зарплатам сотрудников.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, принято решение сократить 1 тыс. сотрудников, что составляет 19% от общего количества персонала.

Кроме того, Wizz Air заявила о намерении в новом финансовом году сократить вознаграждения гендиректора, членов совета директоров и всех топ-менеджеров на 22%, а заработную плату пилотов, бортпроводников и офисного персонала - на 14% в среднем.Wizz Air отмечает, что в марте 2020 года объем перевозок лоу-костера сократился на 34%.

Сейчас компания эксплуатирует лишь 3% своей производительности, которая была до Covid-19.

Согласно прогнозам авиаперевозчика, прибыль Wizz Air по 2020 фингод составит на уровне 270-280 млн евро, что ниже прогнозируемого ранее на 70-80 млн евро.

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Wizz Air авиа

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