В НБУ рассказали, сколько уже изъяли монет мелких номиналов

По данным Нацбанка, с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года с наличного оборота изъяли 62,9 млн штук монет номиналом 1, 2, 5 грн и 25 копеек, общая номинальная стоимость изъятых монет - 10,4 млн грн.

Об этом сообщил НБУ в ответ на запрос hromadske.

Отмечается, что регулятор изъял 3,1 млн штук монет номиналом 1 копейка (31 тысяча гривен) и 1.8 млн монет номиналом 2 копейки (36 тысяч гривен).

А также - 20,9 млн монет номиналом 5 копеек (1,045 млн гривен) и 37,1 млн монет номиналом 24 копеек (9,275 млн гривен).

При этом, 25-копеечные монеты считаются платежными средствами, рассчитываться в магазине ними все еще можно, но НБУ постепенно изымает их из обращения.

Напомним:

За 4 месяца после прекращения обращения монет мелких номиналов (номиналом 1,2 и 5 копеек) НБУ изъял около 23,2 млн таких монет.