Газодобывающая отрасль просит господдержки из-за катастрофического падения цен на углеводороды

Рекордное снижение мировых цен на нефть и газ вместе с углублением экономического кризиса, могут привести к полному свертыванию инвестиций в отрасли и уменьшить внутреннюю добычу.

Об этом сообщает Ассоциация газодобывающих компаний Украины.

Сообщается, что начиная с прошлого года цены на газ демонстрировали устойчивое снижение, впервые за 17 лет цена на газ на европейских хабах опустилась ниже 81 долл. за 1000 м3, а "нефтяной кризис", является худшим за последние десятилетия.

В Ассоциации отмечают, что сегодня отрасль критически нуждается в стимулах, без которых невозможно ожидать продолжения бурения новых скважин и осуществления разведки на новых месторождениях.

Ассоциация обращается к президенту, правительству и парламенту с призывом внедрения первоочередных шагов, которые будут стимулировать отрасль.

Среди них введение ставки ренты 6/12% для восстановленных скважин, которые не добывали углеводороды последние 2 года, продолжение гарантированного государством срока неизменности налогообложения, введение стимулирующих норм для добычи трудноизвлекаемых и нетрадиционных залежей углеводородов и тд.

Также в Ассоциации обращают внимание руководства страны на необходимость скорейшего назначения министра энергетики и защиты окружающей среды.

"Кризис в глобальной нефтегазодобывающей промышленности рано или поздно закончится, и в выигрыше останутся государства, смогли не потерять внутреннюю добычу или даже нарастили его ... нам нужно действовать слаженно и работать на опережение", - убежден почетный президент Ассоциации Даниил Майданик.

Напомним:

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допускает, что назначение министра энергетики и защиты окружающей среды будет происходить по результатам испытательного срока временно исполняющего обязанности министра, которого должно определить правительство.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус прогнозировал, что кандидатура министра энергетики и защиты окружающей среды может быть внесена в Верховную Раду и проголосована к концу недели 7-10 апреля.

"Идут переговоры, отбор кандидатов. Есть несколько потенциальных кандидатов. Посмотрим ближе к четвергу- пятнице", – сказал он.

Кабинет министров назначил первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина врио главы ведомства 10 марта, после отставки правительства Алексея Гончарука. В его правительстве должность главы Минэкоэнерго занимал Алексей Оржель.

Економічна правда