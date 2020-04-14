Межбанк: НБУ дважды выходил на рынок

13 апреля доллар с утренних 27,12 - 27,17 гривен просел до 26,98 - 27,02 гривен до конца торгов - НБУ дважды выходил на рынок, купив, по наблюдениям участников межбанка, 70-95 млн долларов.

Как сообщает Finance.ua, Нацбанк выходил на рынок как минимум дважды, купив доллар по 27 и 26,99 гривен.

"К обеду рынок уже почти замер на отметке 26,99 - 27,02 до 15 часов, а затем уже окончательно остановился на уровне 26,98 - 27,02 к самому завершению торгов 13 апреля", - говорится в сообщении.

После консультаций с первичными дилерами Минфин отменил акцион по размещению ОВГЗ на 14 апреля.

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 14 апреля на уровне 27,04 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,53 гривни за евро (на 13 апреля - 29,56 гривни).

Напомним:

13 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,02 гривни за доллар.

13 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,13 гривни за доллар.

Экономическая правда