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Кагор и освященные куличи: Rozetka запустила бесплатную доставку пасхальных наборов

Понедельник, 13 апреля 2020, 20:15
 

Интернет-маркетплейс Rozetka запустила бесплатную доставку (без ограничений по сумме) пасхальных наборов с уже освященными куличами.

Об этом сообщается на сайте магазина.

Сейчас для заказа доступно 4 пасхальных набора, которые отличаются по размеру. Все наборы собраны в плетеные корзины. Их стоимость 300-500 гривен, доставка из пунктов выдачи бесплатная (для Укрпочты 20 грн), курьером - по стандартным ценам.

Например, самый дорогой набор №2 состоит из 6 позиций: сыровяленая колбаса, хрен, корнишоны маринованные, соль выварочная, пасхальный кекс и красное вино.Также для заказа доступны пасхальные кексы вне наборов.

Напомним:

"Нова Пошта" начала сотрудничество с международной торговой сетью "Ашан" в рамках расширения услуги доставки продуктов питания.

Экономическая правда

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