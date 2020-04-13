Кагор и освященные куличи: Rozetka запустила бесплатную доставку пасхальных наборов

Интернет-маркетплейс Rozetka запустила бесплатную доставку (без ограничений по сумме) пасхальных наборов с уже освященными куличами.

Об этом сообщается на сайте магазина.

Сейчас для заказа доступно 4 пасхальных набора, которые отличаются по размеру. Все наборы собраны в плетеные корзины. Их стоимость 300-500 гривен, доставка из пунктов выдачи бесплатная (для Укрпочты 20 грн), курьером - по стандартным ценам.

Например, самый дорогой набор №2 состоит из 6 позиций: сыровяленая колбаса, хрен, корнишоны маринованные, соль выварочная, пасхальный кекс и красное вино.Также для заказа доступны пасхальные кексы вне наборов.

Напомним:

"Нова Пошта" начала сотрудничество с международной торговой сетью "Ашан" в рамках расширения услуги доставки продуктов питания.

Экономическая правда