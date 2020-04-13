Официальный курс: Нацбанк продолжает укреплять гривню

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 14 апреля на уровне 27,04 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,53 гривни за евро (на 13 апреля - 29,56 гривни).

Напомним:

13 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,02 гривни за доллар.

13 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,13 гривни за доллар.

Экономическая правда