Противники "антиколомойского" законопроекта попытаются выдать его за неконституционный

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что противники так называемого "антиколомойского" законопроекта решили осуществить попытку признать его неконституционным.

Источник: Facebook-страница члена комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка

Прямая речь: "Кажется, что оппоненты банковского закона решили осуществить попытку признать его неконституционным.

Поэтому собрали подписи 1/3 правового Комитета (именно он определяет вопросы, связанные с Конституцией) для проведения завтра в 14:00 своего заседания".

Что предшествовало: Сейчас фракция "Слуга народа" проводит встречу с президентом Владимиром Зеленским, где планировали обсудить вопросы изменения в регламент для принятия "антиколомойского" законопроекта.