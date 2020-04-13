Из-за коронавируса графики самолетов "Мрия" и "Руслан" расписаны на месяц вперед

Самолеты авиакомпании "Авиалинии Антонова" Ан-225 "Мрия" и Ан-124 "Руслан" забронированы для гуманитарных перевозок на месяц вперед.

Об этом сообщает DW.

Директор авиакомпании Михаил Харченко сообщил, что гуманитарные перевозки украинские самолеты осуществляют чуть ли не с начала марта и уже выполнили рейсы примерно в 30 стран.

Отмечается, что самолет "Мрия", зафрахтованный данный момент до середины мая.

"Мы перевозим одним рейсом столько, сколько 5-6 "Боингов". Надо сейчас быстро доставлять эти грузы в страны, где вспышка коронавируса. Знаете, как говорят, дорогое яйцо на Пасху. Так и наши самолеты сейчас нужны", - отмечает директор авиакомпании "Авиалинии Антонова" Михаил Харченко.

В гуманитарных перевозках участвуют еще пять украинских самолетов Ан-124 "Руслан". График их полетов также расписан на месяц вперед. Поэтому "Мрия" станет шестым украинским самолетом, который помогает странам ЕС противодействовать пандемии.

По информации госконцерна "Укроборонпром", куда входит ГП "Антонов", все эти рейсы коммерческие, а часть их осуществляется по программе НАТО Strategic Airlift Interim Solution (SALIS).

Сейчас в заграничных командировках находятся почти 200 "антоновских" пилотов и техников. Все они, как говорит Харченко, должны работать в аэропортах назначения только в противоэпидемиологических костюмах и, по возможности, избегать любых контактов.

Напомним:

24 марта крупнейший в мире транспортный самолет - Ан-225 "Мрия" начал испытания после модернизации.

Экономическая правда