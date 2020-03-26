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Самолет "Мрія" начал испытания после модернизации

Четверг, 26 марта 2020, 13:38
 

Крупнейший в мире транспортный самолет - Ан-225 "Мрия" начал испытания после модернизации.

Об этом сообщила пресс служба "Антонова" в Twitter.

"Сообщается, что Ан-225 выполняет испытательные полеты после модернизации. В частности, была установлена новая система управления силовой установкой украинского производства", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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