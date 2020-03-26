Самолет "Мрія" начал испытания после модернизации
Четверг, 26 марта 2020, 13:38
Крупнейший в мире транспортный самолет - Ан-225 "Мрия" начал испытания после модернизации.
Об этом сообщила пресс служба "Антонова" в Twitter.
"Сообщается, что Ан-225 выполняет испытательные полеты после модернизации. В частности, была установлена новая система управления силовой установкой украинского производства", - говорится в сообщении.
#Ан225 виконує випробувальні польоти після модернізації. Зокрема, було встановлено нову систему керування силовою установкою українського виробництва pic.twitter.com/zZeAh4yxn9
— Antonov Company 🇺🇦 (@AntonovCompany) March 25, 2020
Экономическая правда
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