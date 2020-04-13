За месяц регистрация новых ФЛП уменьшилась почти в три раза

За последний месяц регистрация новых физических лиц-предпринимателей уменьшилась почти втрое - сейчас еженедельно регистрируется около 1,8 тысячи ФЛП.

Об этом сообщает Опендатабот.

"Регистрация новых ФЛП уменьшилась почти в три раза. Если до карантина еженедельно регистрировалось более 5000 новых предпринимателей, то сейчас эта сумма составляет около 1,8 тысячи", - говорится в сообщении.

Напомним:

Кабмин разрабатывает механизм выплаты одному из родителей пособия по уходу за детьми в возрасте до 10 лет в размере прожиточного минимума - такую ​​помощь предлагают предоставлять ФОПам, которые не имеют наемных работников и которые на период карантина приостановили свой бизнес и потеряли прибыль.

Правительство разрешило физическим лицам-предпринимателям во время карантина не вести книгу учета доходов/расходов, если ее ведения должно было начаться после установления карантина.

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