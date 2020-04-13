Министр экономики пообещал бизнесу беспроцентные кредиты и займы на выплату зарплаты

Правительственная программа поддержки бизнеса предусматривает выделение займов для выплаты зарплат сотрудникам предприятий и беспроцентных кредитов.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в эфире одного из телеканалов, сообщает FinClub.

"Программа предусматривает, что для микро и малого бизнеса, которые имеют кредиты в банках, мы предлагаем, например, есть предприятие, которое имеет 500 тысяч гривен кредита в банке, оно сможет обратиться в банк, и банк поддержит ту программу, которая у нас есть в правительстве, и правительство компенсирует процентную ставку до нуля в течение года. То есть на кредит в 500 тыс. грн он получит экономию 100 тыс. грн выплат на банк", - рассказал он.

Программа будет действовать при условии сохранения рабочих мест.

"Мы работаем над той границей, которая должна быть, но при сохранении рабочих мест", - отметил министр.

Кредитный портфель микро и малого бизнеса составляет 174 млрд грн, заявил Петрашко.

"Мы не будем дефолтные кредиты покрывать. Кредиты, которые не находились в дефолте на 1 марта, составляют порядка 90 млрд грн. Мы считаем, что где-то 40 млрд обращены на эту программу. Для компенсации кредитной ставки по этому портфелю необходимо 4 млрд грн. Они у нас уже есть в бюджете в программе "5-7-9%", которую мы уже переформатируем", - рассказал министр.

Еще одна программа - "новые деньги".

"Предприятие нуждается в выплатах на зарплату, поскольку предприятия не работают, отправлены работники в отпуск, кафе не работает, швейные предприятия полностью не работают. Они заворачиваются, исходя из фонда заработной платы на 3 или 6 месяцев, который у них был за предыдущие периоды, и обращаясь в банк, получают под государственные гарантии.

Поскольку банки не будут сейчас кредитовать бизнес под любые программы, поскольку бизнес стоит и они скажут "а где доход". Правительство предоставит государственные гарантии под такие кредиты. И предприятие будет оплачивать 5% на такие средства", - пообещал он.

Государственная гарантия предусматривает, что если предприниматель отказывается от погашения кредита, то его стоимость банку оплатит государственный бюджет.

Первая программа может быть запущена через неделю, вторая - через две недели, так как потребуются законодательные изменения. Эту программу также будет финансировать НБУ.

"Финансирование будет идти от банковского сектора и от Национального банка", - заявил министр.

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Напоминаем:

По состоянию на 7 апреля 2020 года по пособие по безработице в центры занятости обратились 364 тысячи человек - на 13% больше, чем на 7 апреля прошлого года.

31 марта Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019).

Принятый закон (законопроект №3275) вносит изменения в Налоговый, Таможенный и Гражданский кодексы, Кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности", "О государственном регулировании производства и объема спирта этилового, коньячного и плодового" и др.