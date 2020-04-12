В Минэкономики заявили, что дефицита хлеба не будет

В Министерстве экономики сообщили, что сейчас внутренний продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров, а ценовая ситуация стабильная и контролируемая.

Об этом сообщает Министерство экономики на своей странице в Facebook.

"До того, как начнет поступать зерно (растения и зерно хлебных злаков - ЭП) с нового урожая, у нас будет 3 млн тонн пшеницы - в 2 раза больше чем в прошлом году, что полностью обеспечит нам продовольственную безопасность. Поэтому никакого дефицита хлеба не будет ", - заявил Министр Игорь Петрашко.

В сообщении указано, что три недели назад был рост цен по определенным товарным позициям, который удалось остановить. В Министерстве объяснили рост цен сезонным характером.

"Каждый год перед Пасхой происходит рост цен на отдельные продукты. Но непредсказуемых скачков не было и не будет. Второе - это девальвация гривны. Третья причина - это спекулятивный элемент, над преодолением которого в Министерстве уже работают ", - прокомментировали в Министерстве.

Напоминаем:

Мировые цены на продовольствие резко снижаются вследствие сокращения спроса, связанного с последствиями пандемии COVID-19.

Производители хлеба и муки констатируют повышение цен на хлебобулочные изделия на 15-20% и рост спроса до 40%. Для того чтобы сохранить нынешний уровень цен производители предлагают запретить экспорт зерновой продукции.