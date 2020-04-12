"Укрзализныця" не планирует повышать тарифы после карантина — Криклий

"Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на проезд в пассажирских поездах после карантина.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил в интервью Радио Свобода.

"Тарифы еще не менялись ... Пока что повышение тарифов по пассажирским перевозкам как не планировалось, так и не планируется", - сказал Криклий.

Министр отметил, что к этому вопросу необходимо будет возвращаться в будущем. Но пока неизвестно когда это будет возможно.

Он добавил, что в Украине не хватает закона о независимом регуляторе в сфере транспорта, который бы устанавливал тарифы.

"Это нам существенно упростило бы жизнь, чтобы это не имело какого-то политического привкуса и подтекста", - добавил Криклий.

Напоминаем:

"Укрзализныця" сокращает дополнительные выплаты всем работникам, и ожидает чистые убытки за первые полгода 2020-го года на 6-10 миллиардов гривень. Наблюдательный совет и топ-менеджмент УЗ также отказались от премий.

Убытки Укрзализныци в пассажирском секторе по результатам 2019 года могут превысить 12 миллиардов гривен.

По итогам года, самым прибыльным поездом международного сообщения был Киев-Москва, внутреннего - Киев-Одесса.