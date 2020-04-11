В Минэкономики рассказали, при каких условиях государство будет оплачивать кредитные ставки малого бизнеса

Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что правительство разрабатывает две программы для поддержки малого бизнеса и уменьшение кредитных ставок.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова".

По словам министра, для поддержки малого бизнеса, у которого есть кредиты в банках, заработает программа, которая позволит уменьшить кредитные проценты до нуля.

"Если бизнес имеет кредиты в банке и бизнес не является дефолтным, можно будет обратиться за помощью к государству. И государство будет оплачивать кредитные ставки малого бизнеса в течение одного года. Ключевое требование - сохранение рабочих мест", - заявил он

Вторая программа - "Новые деньги" - также направлена ​​на поддержку малого и микробизнеса. Предпринимателям будут выдавать кредиты под 5% годовых, чтобы они могли сохранить зарплаты своим работникам.

"Представители крупного и среднего бизнеса, которые имеют производственные предприятия замкнутого цикла и которые сейчас пострадали от кризиса, могут обратиться в центры занятости и государство поможет частично оплатить зарплаты работников", - отметил Петрашко.

Внесенные изменения в Закон Украины "О занятости" также предусматривают предоставление помощи для представителей малого и среднего бизнеса, представитело которого остановили или сократили деятельность на период карантина.

По его словам, размер пособия на период карантина составит 2/3 тарифной ставки оклада, и будет ограничиваться минимальной 4723 грн. Министерство сейчас прорабатывает механизм и порядок финансирования.

Напоминаем:

По состоянию на 7 апреля 2020 года по пособие по безработице в центры занятости обратились 364 тысячи человек - на 13% больше, чем на 7 апреля прошлого года.

31 марта Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019).

Принятый закон (законопроект №3275) вносит изменения в Налоговый, Таможенный и Гражданский кодексы, Кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности", "О государственном регулировании производства и объема спирта этилового, коньячного и плодового" и др.