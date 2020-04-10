Господдержка "карантинных" отраслей существенно не поможет бизнесу — ТПП

Пакет господдержки всего бизнеса составляет около 9,3 миллиарда гривень, бизнеса "карантинных" отраслей – менее 1 миллиарда гривень, несмотря на потери в разы больше.

Такую оценку президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Чижиков опубликовал в колонке для ЭП.

Суммарный пакет господдержки бизнеса в ТПП оценили в 9,3 млрд. грн.

"Из этой суммы на поддержку бизнеса, страдающего от карантина, приходится около 0,9 млрд. гривен. Это несопоставимая сумма с потерями отраслей, деятельность которых была ограничена в связи с карантином.

По самым скромным подсчетам, потери и неполученный доход остановившего бизнеса только по двум отраслям – частные пассажирские перевозки и салоны красоты, а также стоимость аренды помещений мы оценили в 3,7 млрд. грн. за полтора месяца простоя.

В целом потери остановившего работу бизнеса в разы больше. Поэтому пакет поддержки для таких предпринимателей и малого бизнеса в размере 0,9 млрд. грн. существенно не поможет", – отметил Чижиков.

Чижиок объясняет, что объемы поддержки бизнеса были определены тремя законами, принятыми 17 марта (проекты 3219 и 3220) и 30 марта (проект 3275).

Основной объем поддержки бизнес получил от отмены платы налога на землю и налога на недвижимость в марте (2,9 млрд. грн.), отмены взимания единого социального взноса с физических лиц-предпринимателей в марте и апреле (2,17 млрд. грн. в месяц, 4,3 млрд. грн. за период).

Также в пакет господдержки включена сумма потенциальной выгоды для физлиц-предпринимателей, которую они получают от увеличения лимитов дохода для групп на упрощенной системе налогообложения (суммарно 1,0 млрд. грн. до конца 2020 года) и от увеличения бюджета Фонда обязательного социального страхования на случай безработицы сверх среднегодового уровня (1,1 млрд. грн.).

Ещё одна мера – право местных советов пересматривать ставки единого налога для бизнеса – будет иметь незначительный эффект (до 0,004 млрд. грн. в месяц).

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Напомним:

16% предприятий уже адаптировались к карантинным мероприятиям еще 23% адаптируют бизнес, другие предприятия или не видят возможностей для новых направлений деятельности или требуют дополнительных инвестиций.

По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, рост безработицы в период карантина составил 500-700 тысяч человек – до 2,0-2,2 млн. Ещё около 5,1-5,5 млн. человек находятся в отпусках, показывают подсчеты на базе результатов социологических опросов.

Экономическая правда