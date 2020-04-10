Коронавирус: Пограничники заверили, что их больницы имеют достаточно средств защиты
В Госпогранслужбе подчеркнули, что пока случаев заболеваний коронавирусом в ведомстве не обнаружено, а ведомственные учреждения здравоохранения готовы к приему и лечению больных.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
"Сегодня неправительственная организация StateWatch распространила новость, что учреждения здравоохранения Госпогранслужбы, в которые в случае массового поступления больных COVID-19 планируется госпитализация лиц из числа личного состава, имеют значительную нехватку ряда средств индивидуальной защиты врачей и аппаратов искусственной вентиляции легких.
Это сообщение не отражает реального положения дел как в Государственной пограничной службе Украины в целом, так и в медучреждениях ведомства. Опубликованные данные не объясняют сути вопроса", - подчеркивают в ведомстве.
Отмечается, что больных на COVID-19 не обнаружено, соответственно, лечение этих заболеваний в ведомственных учреждениях здравоохранения пока не осуществляется.
"В то же время ведомственные учреждения здравоохранения готовы к приему и лечению больных. Также через данные медицинские учреждения постоянно проходит перераспределение и дообеспечение подразделений охраны границы необходимыми средствами защиты персонала, который выполняет задачи непосредственно на государственной границе.
Ввиду отсутствия среди пограничников больных на COVID-19, в учреждениях здравоохранения в наличии есть достаточное количество средств защиты для медицинского персонала и в случае поступления больных медучреждения будут безотлагательно дообеспечены всем необходимым из имеющегося резерва", - добавили в ведомстве.
"Потребность, которая была предоставлена в ответе Statewatch, указывалась при 100% загрузке военно-медицинских клинических центров больными коронавирусной болезнью до завершения карантинных мероприятий", - объяснили пограничники.
В ГПСУ также заявляют, что проводятся закупки средств защиты.
"Уже заключены соглашения. Уже проходят поставки 8 тысяч респираторов, 3 тысяч костюмов биозащиты, 700 тысяч перчаток и 30 тысяч очков. Конечно, есть проблема по защитных масках, но переговоры ведутся для того, чтобы их закупить у поставщиков", - сказал в комментарии ЭП пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.
"Через наши госпитали, военно-медицинские центры проходит обеспеченность и подразделений охраны границы. Еще с конца февраля акцент ГПСУ, в первую очередь, на то, чтобы обеспечить пограничников на границе, которые контактируют с большим количеством людей, в том числе с темы, у которых в дальнейшем были подтверждены заболевания коронавирусом.
Обеспеченность наших военнослужащих средствами защиты показывает, что на данный момент ни один пограничник не болен. Под подозрением были более 300 военнослужащих, которые оформляли людей, у которых в дальнейшем нашли вирус", - добавил он.
Напомним:
Ранее StateWatch со ссылкой на данные пограничников сообщило, что учреждения здравоохранения Госпогранслужбы, в которые в случае массового поступления больных на коронавирус планируется госпитализация лиц из числа личного состава, по состоянию на эту неделю обеспечены 1-3% костюмами биозащиты от потребности.
Алексей Павлыш, ЭП
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua