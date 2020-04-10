Больницы пограничников обеспечены костюмами биозащиты на 1-3% — StateWatch

Учреждения здравоохранения Госпогранслужбы, в которые в случае массового поступления больных на коронавирус планируется госпитализация лиц из числа личного состава, по состоянию на эту неделю обеспечены 1-3% костюмами биозащиты от потребности.

Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на данные пограничников.

Речь идет о Главном военно-медицинском клиническом центре в Киеве и военно-медицинских центрех во Львове и Одессе.

"Также у пограничников проблемы с отсутствием респираторов, изоляционных халатов, защитных щитков на лицо и других средств индивидуальной защиты для медперсонала.

В столичном клиническом центре есть 80 респираторов, что составляет 3% от общей потребности и 60 изоляционных халатов - 7% от потребности", - говорится в сообщении.

В то же время во Львове уровень обеспечения респираторами составляет 11%, изоляционные халаты отсутствуют, защитных щитков насчитывается 5 штук или 4% от потребности.

В Одессе респираторов на 31%, изоляционных халатов - 27%, защитные щитки отсутствуют.

На 100% клинический центр в Киеве обеспечен одноразовыми перчатками и щитками на лицо.

"Во Львове на 100% обеспечении бахилами, а на 98% медицинским фартуками. В Одессе на 100% не обеспечено ничего из средств индивидуальной защиты.

Ситуация с аппаратами искусственной вентиляции легких следующая: в Киеве они обеспечены на 30%, во Львове на 67%, а в Одессе на 50%", - добавили в StateWatch.

При этом в Министерстве обороны отказались раскрывать цифры относительно реального уровня обеспечения госпиталей ВСУ.

В ведомстве лишь отметили, что для оказания медицинской помощи военнослужащим ВСУ предусмотрели увеличение количества инфекционных коек, а также создали необходимый запас медико-санитарного имущества, лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и другого без указания деталей.

В Нацгвардии не предоставили никакой информации о состоянии обеспечения собственных медицинских учреждений.

Экономическая правда