Пятизвездочные отели разрабатывают проекты запуска казино на своих территориях

Пятизвездочная гостиница Kharkiv Palace, принадлежащая бизнесмену Александру Ярославскому, а также оператор Vertex Hotel Group (киевский "Президент Отель" и одесские "Бристоль", "Лондонская" и Wellness Spa "Формула") разрабатывают проекты запуска казино на своих площадях.

Об этом топ-менеджеры компаний рассказали в ходе онлайн-конференции "Отельный рынок в условиях кризиса", передает Интерфакс-Украина.

"Проект казино у нас в работе уже давно, нужно чтобы формирование законодательной базы пришло к логическому завершению. У нас есть наработка с потенциальными инвесторами по использованию наших помещений. И данный кризис не приостанавливает этих планов", - сообщил генеральный менеджер Kharkiv Palace Hotel Атис Захаранс.

Объект насчитывает 171 номер, три ресторана, большие конференц-залы.

"На настоящее время мы продолжаем работать, но вывели часть номерного фонда для экономии средств. Мы сохранили только те номера, в которых есть необходимость, обслуживаем всех гостей через room service, так как все рестораны и бары закрыты, а также спа-центр… Заполнены только несколько номеров, не более десятка-двух", - отметил Захаранс.

Как рассказала региональный директор Vertex Hotel Group Елена Варивода, компания также работает над проектом открытия казино на площадях отеля, не указав при этом на каком именно.

"У нас есть возможность открыть казино в отеле. Есть проект, над которым мы работаем, дополнительной услуги - казино - на нашей площади. Ведутся проектные работы по подготовке данной части отеля", - отметила она.

Она также добавила, что с начала карантина в Украине Vertex Hotel Group сразу же закрыла такие гостиницы, как "Лондонская" и велнес-спа "Формула". В конце марта был закрыт "Президент Отель" в Киеве, а в начале апреля – одесский "Бристоль".

Напомним:

20 декабря Верховная Рада не набрала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

16 января Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

Законопроект предусматривает регулирование работы казино (в частности и онлайн), букмекерских пунктов, лотерей и создает специальную Комиссию по развитию и регулированию азартных игр, которая будет выдавать лицензии участникам рынка.

Для букмекеров законопроект устанавливает специальные требования по игровому оборудованию и его сертификации.

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