16% украинцеы заявили о полной потере дохода из-за коронавируса — опрос

38% взрослых украинцев заявили об уменьшении регулярного дохода семьи вследствие эпидемии коронавируса, 16% - о полной потере дохода, 14% - о потере работы, всего 60% украинцев назвали не менее 1 вид финансовых потерь.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Info Sapiens.

Отмечается, что опрос проводился 25-29 марта.

"Около половины украинцев, которые до карантина посещали место работы или учебы, прекратили его посещать, из них четверть продолжили работать или учиться удаленно", - говорится в исследовании.

Опрос свидетельствует, что среди тех, кто работал до карантин, только 46% за март получат заработок в полном объеме, 34% - в меньшем объеме, чем ожидалось до карантина, 10% потеряли работу из-за карантина, остальные не дали ответ на вопрос.

Выборка исследования составляет 809 респондентов. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Из исследования исключена Автономная Республика Крым, а в Донецкой и Луганской области опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиною. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.

Напомним:

35% опрошенных украинцев продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений, 29% - работают дистанционно, 32% - находятся в отпуске по собственному желанию и только 4% - потеряли работу, говорится в результатах опроса Социологической группы "Рейтинг".

Экономическая правда