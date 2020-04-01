35% українців під час карантину працюють у звичному режимі, 29% дистанційно — опитування
35% опитаних українців продовжують працювати у звичному режимі після запровадження обмежень, 29% - працюють дистанційно, 32% - перебувають у відпустці за власним бажанням і лише 4% - втратили роботу.
Про це свідчать результати опитування, яке провела Соціологічна група "Рейтинг" (I хвиля: 25-27 березня, ІІ хвиля: 28-30 березня).
"Більше половини опитаних заявили, що обмежили вихід з дому у зв’язку з карантином. Третина зазначили, що дотримуються часткових обмежень. Лише кожен десятий зазначив, що не дотримується карантину.
Частіше про повне самообмеження зазначали мешканці Центру, жінки та представники найстаршої вікової групи", - йдеться у повідомленні
При цьому, 60% опитаних підкреслили, що їхніх заощаджень, за умови припинення отримання доходів, вистачить менше ніж на місяць.
"16% зазначили, що їм вистачить збережень на термін до 2 місяців, 7% – до 3 місяців, 6% – до півроку, 3% – до року і більше", - підкреслили соціологи.
Водночас майже 80% переживають, що в Україні наступить затяжна економічна криза.
"Більше двох третин схвильовані через те, що не зможуть купити необхідних ліків. Майже половина переживають через те, що не зможуть купити необхідних продуктів (52% – не переживають). Лише 25% схвильовані через те, що доведеться скасувати важливі події чи поїздки, водночас три чверті – не хвилюються через це", - йдеться у результатах опитування.
Опитування проводили серед населення віком від 18 років в усіх областях окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Вибіркова сукупність: I хвиля - 1000 респондентів (25-27 березня 2020 р.), ІІ хвиля - 1000 респондентів (28-30 березня 2020 р.). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 4%.
Метод опитування - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Нагадаємо:
Бізнес несе великі збитки внаслідок карантину у Києві, багато малих підприємців будуть не в змозі відновити роботу. Великі підприємства понесуть значні збитки та скоротять персонал.
Економічна правда
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