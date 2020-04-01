Саудовская Аравия резко увеличила предложение нефти — СМИ
Саудовская Аравия 1 апреля резко увеличила предложение нефти до более чем 12 млн баррелей в сутки после того, как истек срок действия договора с РФ об ограничении добычи.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Подчеркивается, что во вторник истек срок действия глобального пакта о сокращении добычи - это привело к снятию ограничений на добычу ОПЕК, РФ и других производителей.
Ранее в Саудовской Аравии заявляли, что ее экспорт составит около 10 млн баррелей в сутки, но не уточняли, сколько нефти направять в резервы на фоне падения мирового спроса.
Напомним:
Фьючерсы на нефть марки Brent 30 марта упали до 22,70 доллара, самого низкого уровня с ноября 2002 года. Фьючерсы на нефть марки WTI подешевели до 19,92 долларов, около 18-летнего минимума, достигнутого ранее в этом месяце.
"Центробанки смягчают денежно-кредитную политику, а правительства предлагают пакеты стимулов, но это только меры поддержки, а не радикальное лечение", - говорит аналитик Rakuten Securities Сатору Йосида.
По его словам, пока не будет признаков окончания пандемии, цены на нефть будут оставаться под давлением и могут опуститься ниже 20 долларов за баррель. При этом он считает, что следующий уровень поддержки для WTI может находиться около 17 долларов - последний раз цены опускались так низко в 2001 году.
По прогнозам аналитиков, учитывая, что мировой спрос сейчас упадет на 15-20 млн баррелей в день, что на 20% меньше, чем в прошлом году, потребуется масштабное сокращение производства не только для Организации стран-экспортеров нефти.
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