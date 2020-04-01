Гривня существенно укрепилась, НБУ впервые за время кризиса покупал валюту

В последний день марта котировки гривни на межбанке существенно укреплялись на фоне решений Верховной Рады об открытии рынка земли и принятия так называемого "антиколомойского" закона.

Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,08 - 28,13.

По данным Finance.ua, уже с самого начала сессии стало понятно, что продавцы готовы оперативно "сливать" валюту на опасениях проседания котировок. Покупатели же наоборот - не спешили и выжидали оптимально низких курсов продажи.

Факторы, которые действовали в пользу гривни - конец налогового отчетного периода и решения Верховной Рады по рынку земли и по "антиколомойскому" закону.

Как сообщила пресс-служба НБУ, положительные новости из Верховной Рады, которые приблизили Украину к новой программе сотрудничества с МВФ, "вероятно, подбодрили валютный рынок".

Так, Национальный банк впервые с начала коронакризиса купил валюту на межбанковском валютном рынке. Объем выкупленной валюты составил 64 миллиона долларов.

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 43 копейки, установив его на 1 апреля на уровне 27,63 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,63.

Экономическая правда