НБУ впервые с начала коронокризиса не продавал, а выкупал доллар на валютном рынке

Национальный банк впервые с начала коронокризиса купил валюту на межбанковском валютном рынке на 64 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Позитивные новости из Верховной Рады, которые приблизили Украину к новой программы сотрудничества с МВФ, вероятно, ободрили валютный рынок.Сегодня предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос, поэтому гривна укреплялись.

По итогам торгов котировки сместились в сторону отметки 27,6 грн за доллар", - сообщают в регулятора.

В НБУ констатируют, что впервые с начала ажиотажа вокруг коронавируса интервенции регулятора на валютном рынке были положительными.

Напомним:

31 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,63 гривни за доллар.

31 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,08 - 28,13 гривни за доллар.

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 31 марта на уровне 28,06 гривни за доллар.

Экономическая правда