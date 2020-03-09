Британские компании инвестируют 12 миллиардов фунтов в переход на электромобили

Британские компании в течение 2 лет планируют потратить 12 миллиардов фунтов (около 15,66 млрд долларов) на замену авто, работающих на ископаемом топливе, на электромобили.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на результаты опроса компании British Gas.

Результаты опроса свидетельствуют, что почти половина компаний Великобритании планируют инвестировать в покупку электромобилей, среди причин - решение правительства запретить с 2035 продажи новых дизельных и бензиновых автомобилей.

"Ожидается, что власти также объявят об отмене десятилетнего замораживания топливных пошлин - то есть эти пошлины могут вырасти и владельцам бензиновых и дизельных авто придется платить больше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продажи электромобилей быстро растут, но официальные данные показывают, что в прошлом году они все еще составляли лишь 2% регистраций новых авто.

Напомним:

Британский концерн Jaguar Land Rover инвестирует 1 миллиард фунтов (1,3 миллиарда долларов) на производство электромобилей в Великобритании.