Jaguar инвестирует более миллиарда долларов в производство электрокаров в Британии

Британский концерн Jaguar Land Rover инвестирует 1 миллиард фунтов (1,3 миллиарда долларов) на производство электромобилей в Великобритании.

Об этом сообщает AFP.

"Это объявление является следующим этапом выполнения стратегии электрификации Jaguar Land Rover. Мы привержены тому, чтобы производить следующее поколение наших автомобилей с нулевым уровнем выхлопов в Великобритании", - заявили в компании.

В течение лета завод Jaguar в Касл Бромвиче будет переоборудован в рамках подготовки к выпуску нового поколения электрических и гибридных моделей.

Батареи будут производиться на соседнем заводе Hams Hall, а электрические двигатели - на заводе JLR у города Вулверхэмптон.

Компания стремится предложить электрифицированные варианты для всех новых моделей Jaguar и Land Rover до 2020 года.

Отмечается, что власти Великобритании поставила цель перейти на производство с нулевым уровнем вредных выбросов до 2050 года. Как пишет Financial Times, это потребует полной электрификации транспортной сети.