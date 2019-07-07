Все разделы
Укр / Рус

Jaguar инвестирует более миллиарда долларов в производство электрокаров в Британии

Воскресенье, 7 июля 2019, 16:38

Британский концерн Jaguar Land Rover инвестирует 1 миллиард фунтов (1,3 миллиарда долларов) на производство электромобилей в Великобритании.

Об этом сообщает AFP.

"Это объявление является следующим этапом выполнения стратегии электрификации Jaguar Land Rover. Мы привержены тому, чтобы производить следующее поколение наших автомобилей с нулевым уровнем выхлопов в Великобритании", - заявили в компании.

В течение лета завод Jaguar в Касл Бромвиче будет переоборудован в рамках подготовки к выпуску нового поколения электрических и гибридных моделей.

Батареи будут производиться на соседнем заводе Hams Hall, а электрические двигатели - на заводе JLR у города Вулверхэмптон.

Компания стремится предложить электрифицированные варианты для всех новых моделей Jaguar и Land Rover до 2020 года.

Отмечается, что власти Великобритании поставила цель перейти на производство с нулевым уровнем вредных выбросов до 2050 года. Как пишет Financial Times, это потребует полной электрификации транспортной сети.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

электромобиль Великобритания

powered by lun.ua
Материалы по теме
Спрос на электромобили за полгода вырос на 58% 4 июля 2019, 15:18
На двух трассах установили скоростные зарядные станции для электрокаров 27 июня 2019, 15:15
Шесть уроков, которые может дать Украине электромобильная Норвегия 26 июня 2019, 12:13
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!