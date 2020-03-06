Приватбанк готовится к продаже "Буковеля"

Государственный Приватбанк собирается избавиться от непрофильных активов, доставшихся от прежних владельцев, и готовится продать часть горнолыжного курорта "Буковель".

Об этом НВ Бизнес сообщила заместитель главы правления Приватбанка Галина Пахачук.

По ее словам, госбанк начал подготовку к продаже крупнейшего в Украине горнолыжного курорта.

По данным правления, когда этот комплекс попал на баланс Приватбанка после национализации финучреждения, его задекларированная стоимость составляла 12,6 млрд грн.

В комплекс входят отель "Звезда Буковеля", отель Radisson blu, 16 подъемников на 62 трассы, земельные участки. Сейчас банк выбирает консультанта по оценке и продаже актива.

"Банку принадлежит две трети комплекса, который состоит из 64 объектов, одна треть приходится на ООО "Скорзонера" (связанная с бывшими владельцами Приватбанка - Ред.)", - уточнила Пахачук.

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Напоминаем:

Суд признал недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между Приватбанком и компаниями из группы "Приват" в 2006-2016 годах.

Основаниями для такого судебного решения стало то, что "спорными условиями кредитных договоров фактически определена дополнительная плата, что создало ситуацию двойной оплаты за пользование кредитом".

Совокупный объем упомянутых начислений по процентам за пользование кредитом по соответствующим кредитным договорам достигает почти 7,5 млрд грн, что в разы превышает максимальный размер лимита кредитных договоров и основную сумму долга по кредитам.

По данным госреестра, одним из учредителей ООО "Тех-Трейд-Инвест" является ООО "Скорзонера", конечными бенефициарами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

По данным системы YouControl, ООО "Скорзонера" является основателем туристического комплекса "Буковель".