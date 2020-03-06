Смотрим на возможности госбюджета, будем предлагать изменения — Шмыгаль

Обновленный Кабинет министров будет пересматривать государственный бюджет на 2020 год и вносить изменения для выполнения социальных обязательств.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по время часа вопросов к правительству.

"Относительно пересмотра бюджета. Работаем сегодня и завтра, смотрим на возможности бюджета. И безотлагательно, как только будем готовы, будем предлагать изменения в бюджет, чтобы выполнить социальные обязательства", – сказал он.

По словам премьера, вопрос относительно бюджетной децентрализации будет рассмотрен на правительственном заседании 11 марта.

"В среду на Кабмине повторно рассмотрим вопрос о предоставлении бюджетной самостоятельности еще 67 ОТГ, где были проведены выборы… То есть, все 1045 громад будут переведены со второго квартала на прямые межбюджетные отношения. Это предоставит им самостоятельность", – сказал Шмыгаль.

Напомним:

Ранее Шмыгаль заявлял, что новое правительство планирует пересмотреть государственный бюджет в части увеличения расходов для выплаты пенсий.

4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.

В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля.

Вечером 4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства. Шмыгаля. В списке было 15 фамилий.

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