Новое правительство планирует пересмотреть госбюджет - хочет повысить пенсии

Новое правительство планирует пересмотреть государственный бюджет в части увеличения расходов для выплаты пенсий.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на внеочередном заседании Верховной рады перед своим назначением на должность.

По его словам, пересмотр бюджета планируется выполнить за счет уменьшения зарплат и премий чиновникам.

"Есть ряд вызовов. Это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год. Особенно, в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев. Есть расходы, которые мы должны уменьшить. Это касается зарплат и премий должностных лиц, в том числе министров нового правительства, членов ряда наблюдательных советов и других чиновников", - заявил Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, одной из первоочередных задач является погашение долгов по зарплате перед шахтерами.

"Мы не имеем права отворачиваться от людей, которые каждый день рискуют жизнью, и не допустим уничтожения угольной отрасли", - сказал он.

Также новоиспеченный премьер заявил, что необходимо усилить экономический блок правительства.

"Он должен обеспечить не только рост промышленности и аграрного сектора, что важно, но и ощущение этого роста каждому украинцу. На данный момент мы увидели только укрепление гривни, что ударило, к сожалению, по экспорту, но никак не отразилось на благосостоянии обычных украинцев", - сказал Шмыгаль.

Напоминаем:

Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром Дениса Шмыгаля 4 марта.

Выступая перед нардепами Шмыгаль заявил, что будет выполнять те задачи, которые президент Владимир Зеленский ставил перед предыдущим Кабмином.

Также Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства.

Перед этим нардепы выслушали выступление премьер-министра Алексея Гончарука и проголосовали за отставку главы правительства.

Знать больше: Кто такой Денис Шмыгаль

Экономическая правда