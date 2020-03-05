Межбанк: гривня снова укрепилась
Четверг, 5 марта 2020, 17:25
5 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,70 - 24,72 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,70 - 24,72 гривни;
Евро - 27,64 - 27,66 гривни;
Напомним:
5 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,77 - 24,79 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 5 марта на уровне 24,89 гривни за доллар.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua