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Межбанк: гривня снова укрепилась

Четверг, 5 марта 2020, 17:25
 

5 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,70 - 24,72 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,70 - 24,72 гривни;

Евро - 27,64 - 27,66 гривни;

Напомним:

5 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,77 - 24,79 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 5 марта на уровне 24,89 гривни за доллар.

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межбанк

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