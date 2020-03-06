Милованов рассказал, что он не успел сделать на посту министра

Эксминистр экономики Тимофей Милованов заявил, что не успел провести в должности реформу рынка труда.

Об этом он сообщил в интервью Лига.Бизнес.

Отвечая на вопрос, что Милованов как министр не успел сделать, он заявил:

"Рынок труда. Его нужно осовременить. У нас теневой рынок труда, особенно в IT, все работают как ФЛП, или вообще нелегально.

Но это на самом деле очень конкурентный рынок, люди строят хорошие карьеры, много инвестируют в образование, платят бешеные зарплаты. И этот рынок работает. А такие формальные рынки, как государственный, например, шахтеры, здесь беда", - заявил эксминистр

По мнению Милованова, перезагрузка рынка труда была бы одной из крупнейших поддержек для граждан.

"... Если бы здесь устроить систему, перезагрузить все это, то это, мне кажется, была бы одна из крупнейших поддержек людям. Они могли бы найти лучшую работу, научились бы быть более успешными и зарабатывать больше.

Посмотрите даже на мобильность населения. У нас есть законсервированные города, из которых никто никуда не выезжает и там совсем нет работы", - резюмирует эксминистр.

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