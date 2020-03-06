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Регистрация ФЛП в приложении "Дія": 12 полей заполнения вместо 58

Пятница, 6 марта 2020, 10:02
 

Команда приложения "Дія" упростила регистрацию ФЛП онлайн и рассказала о взаимодействии с Министерством юстиции. Релиз новой цифровой услуги вскоре анонсируют.

Об этом сообщает пресс-служба проекта.

"Как мы работали с Минюстом над ФЛП в "Дії"? Вместе упростили формы, поля и убрали все, что не запрещено законодательством", - говорится в сообщении.

Команда сообщает, что изучала нормативную базу и реестры, а также информацию, которая нужна государству пользователей в каждом из полей заполнения при регистрации.

"Задача была:

 - проанализировать процессы и упростить все, что только возможно;

 - переформировать поля для заявок на портале, не изменив их назначения и содержания;

- адаптировать информацию человеческим языком под нормативные требования", - сообщают в "Дії".

Напомним:

28 февраля Министерство цифровой трансформации презентовало сервис для малого и среднего бизнеса - национальную онлайн-платформу Дія.Бізнес.

На 19 февраля почти 1,5 миллиона украинцев загрузили приложение государственных услуг "Дія".

6 февраля приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерена запустить в мобильном приложении "Дія" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.

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Экономическая правда

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"Дія" Минцифра ФЛП Минюст

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