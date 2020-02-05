Международные резервы достигли самого высокого уровня с ноября 2012 года — НБУ

По состоянию на 1 февраля 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 26 292,8 млн долларов США в эквиваленте - в январе они выросли на 3,9%, достигнув самого высокого уровня с ноября 2012 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Подчеркивается, что увеличение международных резервов в январе обусловлено как успешным размещением правительством еврооблигаций, так и операциями НБУ - по управлению резервами и на валютном ринке. Отмечается, что динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы:

операции правительства по управлению государственным долгом;

операции Национального банка на межбанковском валютном рынке;

переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам).

"Такой объем международных резервов покрывает 3,9 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - подчеркнули в НБУ.

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Напомним:

Национальный банк Украины на начало 2020 года держал в долларовых инструментах 76,7% международных резервов страны, тогда как на 1 февраля 2019 года их доля составляла 71,7%.

Экономическая правда