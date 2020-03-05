Зеленский рассказал, что нужно для открытия рынка земли

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что рынок земли в Украине будет открыт только тогда, когда будет принят закон и подготовлены все кадастры, но земельная реформа будет обязательно доведена до конца.

Об этом он заявил в четверг на встрече с бизнесом в Полтавской области передает Интерфакс-Украина.

"Рынок земли может открыться в октябре, если будет принят закон. Если будут кадастры, всё будет готово, оцифровано, тогда он откроется. Хаоса никакого не будет.

Если не будут готовы все кадастры, тогда пройдёт какое-то время, и будут готовы кадастры, потому что мы доведём (до конца – ред.) эту реформу однозначно", - сказал он.

Напомним:

Верховная Рада по состоянию на день 5 февраля рассмотрела 3017 поправок из 4018 и приняла вторую правку за все время рассмотрения, которая носит технический характер.

По результатам опроса КМИС, 62% украинцев проголосовали бы на референдуме против продажи земли сельскохозяйственного назначения, 15% - "за", еще 18% не принимали бы участия в голосовании.

В течение периода ноябрь 2019 - февраль 2020 года, по данным КМИС доля сторонников продажи земли снижалась: 22% в ноябре, 19% - в декабре, 15% - в феврале.

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