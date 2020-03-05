Зеленский рассказал, что нужно для открытия рынка земли
Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что рынок земли в Украине будет открыт только тогда, когда будет принят закон и подготовлены все кадастры, но земельная реформа будет обязательно доведена до конца.
Об этом он заявил в четверг на встрече с бизнесом в Полтавской области передает Интерфакс-Украина.
"Рынок земли может открыться в октябре, если будет принят закон. Если будут кадастры, всё будет готово, оцифровано, тогда он откроется. Хаоса никакого не будет.
Если не будут готовы все кадастры, тогда пройдёт какое-то время, и будут готовы кадастры, потому что мы доведём (до конца – ред.) эту реформу однозначно", - сказал он.
Напомним:
Верховная Рада по состоянию на день 5 февраля рассмотрела 3017 поправок из 4018 и приняла вторую правку за все время рассмотрения, которая носит технический характер.
По результатам опроса КМИС, 62% украинцев проголосовали бы на референдуме против продажи земли сельскохозяйственного назначения, 15% - "за", еще 18% не принимали бы участия в голосовании.
В течение периода ноябрь 2019 - февраль 2020 года, по данным КМИС доля сторонников продажи земли снижалась: 22% в ноябре, 19% - в декабре, 15% - в феврале.
Читайте также: "Земельный марафон", подковерные переговоры и дефицит Богдана: как Рада принимает рынок земли
"Спартанцы", "медвечуковцы", "соросята", "ишаки" и не только: депутатские "перлы" о земельной реформе
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua