Официально: на "Центрэнерго" сменился руководитель
Правительство согласилось с предложением Фонда госимущества о назначении экс-гендиректора компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ) Александра Корчинского исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго".
Распоряжение Кабмина было опубликовано 4 марта.
В то же время окружной административный суд Киева 28 февраля запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на смену членов дирекции "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко, и вносить соответствующие изменения в госреестр, передает "Интерфакс-Украина".
Истцом выступил один из двух членов набсовета "Центрэнерго", которые были назначены 6 ноября прошлого года акционером компании Ярославом Громко.
Согласно данным компании, речь идет либо о Михаиле Горбане, либо о Михаиле Столетнем – оба на тот момент работали в национализированном Приватбанке юрисконсультами.
Член набсовета в своем иске указал, что полномочия менять гендиректора "Центрэнерго" и дирекцию (по представлению гендиректора) согласно уставу принадлежат исключительно набсовету, и суд согласился с его доводами.
Премьер-министр Алексей Гончарук, ушедший 4 марта в отставку, 26 февраля заявил о согласованном правительством решении сменить руководителя "Центрэнерго", а позже подтвердил свое намерение добиться исполнения этого решения.
Собеседник, приближенный к уволенному Гончаруку, считает, что одной из главных причин его отставки стало решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго.
По мнению источника, именно решение правительства Гончарука от 26 февраля стало окончательной причиной его отставки.
Кроме того, во время выступления в сессионном зале 4 марта Гончарук говорил о "Центрэнерго".
"В сентябре журналисты спросили меня о борьбе с коррупцией и привели пример "Центрэнерго". Я пообещал, что до конца отопительного сезона мы решим этот вопрос - и мы это сделали. Решение по этой компании уже принято", - заявлял Гончарук.
Напоминаем:
В июле ЭП сообщила, что экс-директор "ДРФЦ" Виталий Беляков с начала июля стал новым неофициальным куратором угольной отрасли, сменив в этой "должности" Виталия Кропачева.
Инициатором смены смотрящих стал Игорь Коломойский, а предприятия группы "Приват" начали сотрудничество с государственным "Центрэнерго", покупая у него дешевую электроэнергию и продавая ему дорогой уголь.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua