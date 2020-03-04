Кандидат в премьеры Шмыгаль: задачи не меняются, но теперь будут доведены до конца

Кандидат в премьер-министры Денис Шмыгаль отметил, что цели обновленного правительства не меняются, но теперь будут доведены до конца.

Об этом он сообщил во время выступления в Раде.

Шмыгаль заявил, что новое правительство планирует пересмотреть бюджет на 2020 год в части выплат и пенсий и уменьшить зарплату и премии чиновников, а также членам наблюдательных советов

Также Шмыгаль напомнил о погашенности задолженностей перед шахтерами, реформу децентрализации и программу "Большая стройка", которое должна "столкнуть экономику с мертвой точки".

"Нашими приоритетами остается все то что было озвучено предыдущим правительством, но не доведено до конца.... реформы нужны на вчера, результат на сегодня ", - резюмирует Шмыгаль.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины.