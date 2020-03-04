Кандидат в премьеры Шмыгаль: задачи не меняются, но теперь будут доведены до конца
Кандидат в премьер-министры Денис Шмыгаль отметил, что цели обновленного правительства не меняются, но теперь будут доведены до конца.
Об этом он сообщил во время выступления в Раде.
Шмыгаль заявил, что новое правительство планирует пересмотреть бюджет на 2020 год в части выплат и пенсий и уменьшить зарплату и премии чиновников, а также членам наблюдательных советов
Также Шмыгаль напомнил о погашенности задолженностей перед шахтерами, реформу децентрализации и программу "Большая стройка", которое должна "столкнуть экономику с мертвой точки".
"Нашими приоритетами остается все то что было озвучено предыдущим правительством, но не доведено до конца.... реформы нужны на вчера, результат на сегодня ", - резюмирует Шмыгаль.
Напомним:
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины.
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