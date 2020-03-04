Киевская компания причастна к афере с криптовалютой

Вкладчики киевской компании за последний год, потеряли 65 миллионов евро, инвестируя свои средства в криптовалюту.

Об этом говорится в расследовании "Призрачные биткоины и торговцы мечтами".

Сообщается, что вкладчики узнавали о возможности инвестировать в криптовалюту через рекламу в соцсетях. С ними связывались сотрудники колл-центра компании "Милтон Груп"(который находится в Киеве на верхних этажах торгово-развлекательного центра Mandarin Plaza - ЭП), представляясь сотрудниками западноевропейских финансовых фирм.

Как сообщил бывший работник колл-центра, ежедневно сотрудники компании осуществляют до 300 звонков. Офис разделен на различные языковые подразделения — русский, английский, итальянский и испанский, каждый из которых ориентирован на те или иные регионы. По словам екссотрудника фирмы, работники знают, что обманывают людей. И никто из пострадавших так и не смог полностью вернуть свои сбережения.

Работники называют владельцем компании израильтянина с грузинскими корнями Давида Тодуа. В росследовании говорится, что Тодуа объединяют деловые связи со значительным количеством политиков нескольких стран, а больше всего — бывших министров и других деятелей партии "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили

Тодуа владеет совместно с Кезерашвили (бывший министр обороны и директор финансовой полиции в Грузии - ЭП), фирмой "Проджект Партнерс", которая специализируется на программировании и обработке данных. Через "Проджект Партнерс" Тодуа и Кезерашвили также частично владеют компаниями "Фирма Спец-трейдинг" и "Еліткомфортбуд".

Директором компании Тодуа и Кезерашвили "Проджект Партнерс" является Гия Гецадзе — бывший заместитель министра юстиции Грузии (эту же должность Гецадзе занимал и в Украине до 2018 года - ЭП). Еще одним совладельцем "Проджект Партнерс" является Петр Цискаришвили, министр сельского хозяйства Грузии во времена Саакашвили и лидер его партии "Единое национальное движение".

В комментариях для расследователей, Кезерашвили подтвердил, что является бизнес-партнером Тодуа, однако отметил, что ему ничего не известно о компании "Милтон Груп". Давид Тодуа также отметил, что не имеет никаких связей с киевской компанией.

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