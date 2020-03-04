Дубилет и Милованов пройдут дополнительные собеседования — зам Арахамии

С министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом и министром экономики Тимофеем Милованов, который может стать министром аграрной политики в новом правительстве, еще будут проводиться собеседования, на должности некоторых министров есть по несколько кандидатур.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Интерфакс-Украина.

"Я так понимаю, что с министром Кабинета министров Дубилетом еще будет дополнительное собеседование.

Также должно быть дополнительное собеседование с действующим министром Милованов на должность министра агрополитики", - сказала она журналистам во вторник вечером после завершения рабочего совещания руководства фракции в Верховной Раде.

Кравчук также отметила, что на должности некоторых министров есть несколько кандидатур, и собеседования еще продолжаются.

Напомним:

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства решил рекомендовать парламенту принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".

По данным УП, президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьером народного депутата от СН Дениса Шмыгаля.

Также собеседники УП с монобольшинства отмечают, что в Верховную Раду поступило заявление об отставке Гончарука.

Также источники во фракции сообщали, что вместо Дубилета министром Кабинета министров будет назначен Олег Немчинов, а министром экономики вместо Милованова будет Роман Жуковский. Самого Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса.