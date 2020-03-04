Профильный комитет рекомендовал Раде принять отставку Гончарука

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства решил рекомендовать парламенту принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

За такое решение высказались 23 члена комитета из 25 присутствующих. Всего в комитете работают 28 парламентариев.

В заседании на данный момент объявлен перерыв. Далее президент Владимир Зеленский должен внести в Верховную Раду представление на назначение нового премьер-министра, которое комитет рассмотрит и примет решение, рекомендовать ли парламенту одобрить предложенную Зеленским кандидатуру.



Когда именно комитет продолжит заседание для утверждения представления на нового главу Кабмина его глава Андрей Клочко (фракция "Слуга народа") не сказал. Он пообещал уведомить нардепов об этом позже.

Напомним:

4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".

По данным УП, президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьером народного депутата от СН Дениса Шмыгаля.

Также собеседники УП с монобольшинства отмечают, что в Верховную Раду поступило заявление об отставке Гончарука.