В апреле-июне "Новая почта" допускает сокращение часов сотрудников и отмену дивидендов
"Новая почта" ожидает снижение оборота во втором квартале 2020 года, и допускает отмену дивидендов владельцам, сокращение вознаграждений членам наблюдательного совета и сокращение часов работы сотрудникам.
Об этом говорится в обращении владельцев компании к сотрудникам.
В письме подчеркивается, что все предусмотренные выплаты первого квартала года будут выполнены, однако самым тяжелым периодом станет второй квартал года.
"Ситуация с эпидемией будет ухудшаться, что, к сожалению, приведет к увеличению количества заболеваний. Как следствие, возможны усиление карантинных мероприятий и продлении карантина на несколько месяцев...
Мы прогнозируем падение потребления, поскольку у лишенных работы людей просто не будет возможности что-то покупать.
В результате количество отправок и доход компании будет снижаться, особенно в мае и июне. Поэтому компания рассматривает сценарии снижение оборота во втором квартале", - говорится в обращении.
В сценариях, которые сейчас просчитывает компания, допускается:
- отмена выплат дивидендов владельцам компании;
- сокращение вознаграждений членам набсовета и сотрудникам офиса поддержки;
- перевод сотрудников в другие подразделения или сокращения часов.
"Применять ли эти действия - будем решать по результатам каждой прожитой недели и информировать вас. Мы очень надеемся, что избежим каких-либо сокращений выплат, однако хотим, чтобы вы были к этому готовы", - резюмирует в компании.
Напомним:
"Новая Почта" дополнительно ищет 2000 курьеров по всей Украине, чтобы обеспечить выполнение заказов.
"Укрзализныця" сокращает дополнительные выплаты всем работникам, и ожидает чистые убытки за первые полгода 2020-го года на 6-10 миллиардов гривень. Наблюдательный совет и топ-менеджмент УЗ также отказались от премий.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua