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В апреле-июне "Новая почта" допускает сокращение часов сотрудников и отмену дивидендов

Вторник, 31 марта 2020, 17:38
 

"Новая почта" ожидает снижение оборота во втором квартале 2020 года, и допускает отмену дивидендов владельцам, сокращение вознаграждений членам наблюдательного совета и сокращение часов работы сотрудникам.

Об этом говорится в обращении владельцев компании к сотрудникам.

В письме подчеркивается, что все предусмотренные выплаты первого квартала года будут выполнены, однако самым тяжелым периодом станет второй квартал года.

"Ситуация с эпидемией будет ухудшаться, что, к сожалению, приведет к увеличению количества заболеваний. Как следствие, возможны усиление карантинных мероприятий и продлении карантина на несколько месяцев...

Мы прогнозируем падение потребления, поскольку у лишенных работы людей просто не будет возможности что-то покупать.

В результате количество отправок и доход компании будет снижаться, особенно в мае и июне. Поэтому компания рассматривает сценарии снижение оборота во втором квартале", - говорится в обращении.

В сценариях, которые сейчас просчитывает компания, допускается:

  • отмена выплат дивидендов владельцам компании;
  • сокращение вознаграждений членам набсовета и сотрудникам офиса поддержки;
  • перевод сотрудников в другие подразделения или сокращения часов.

"Применять ли эти действия - будем решать по результатам каждой прожитой недели и информировать вас. Мы очень надеемся, что избежим каких-либо сокращений выплат, однако хотим, чтобы вы были к этому готовы", - резюмирует в компании.

Напомним:

"Новая Почта" дополнительно ищет 2000 курьеров по всей Украине, чтобы обеспечить выполнение заказов.

"Укрзализныця" сокращает дополнительные выплаты всем работникам, и ожидает чистые убытки за первые полгода 2020-го года на 6-10 миллиардов гривень. Наблюдательный совет и топ-менеджмент УЗ также отказались от премий.

Экономическая правда

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Новая почта

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