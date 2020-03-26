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АМКУ відкрив справу за фактом суттєвого подорожчання продуктів у Києві

Четвер, 26 березня 2020, 18:35
 
фото: УП

Київське обласне терторіальне відділення Антимонопольного комітету відкрило справу проти постачальників продуктів харчування і найбільших мереж продовольчих магазинів Києва за фактом суттєвого подорожчання продуктів.

Про це у Facebook повідомив голова відділення Олексій Хмельницький.

"Приводом до втручання Комітету стало суттєве подорожчання товарів в останні дні. Ціновий моніторинг, який запровадив АМКУ, показує, що ціни на певні продукти та засоби індивідуального захисту піднімалися синхронно в різних торгівельних мережах.

Це може свідчити про антиконкурентну поведінку учасників ринку – як постачальників, так і роздрібної торгівлі, або ж обох цих ланок одночасно", - написав Хмельницький.

Компанії, щодо яких розпочали справу (перелік може бути змінений або доповнений):
NOVUS, Ашан, METRO Cash & Carry Ukraine, Сільпо, BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЕКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт та компанії – постачальники ТОВ "Світ овочів", ТОВ "Гала Фудз", ТОВ "Саркара-Груп", ТОВ "Овочевий край", ТОВ "Август-Кий", ТОВ "Агроінвест-Логістик", ТОВ "Агро-Овен", ТОВ "Брокінтерком", ТОВ "Перспектива", ТОВ "Зовнішторгресурс", ТОВ "Агробізнесвектор", ПП "Інтер овочі", ТОВ "Аттуаль", ТОВ "Елітпрайм", ТОВ "Авега-2018".

В АМКУ додали, що у випадку встановлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції компанії можуть оштрафувати в розмірі до 10% обороту компанії за попередній рік.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет фіксує зростання роздрібних цін у деяких регіонах: гречана крупа подорожчала більше ніж на 50%, майже на 60% подорожчала картопля.

Економічна правда

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АМКУ ціни торгівля

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