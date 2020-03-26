АМКУ відкрив справу за фактом суттєвого подорожчання продуктів у Києві

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Київське обласне терторіальне відділення Антимонопольного комітету відкрило справу проти постачальників продуктів харчування і найбільших мереж продовольчих магазинів Києва за фактом суттєвого подорожчання продуктів.

Про це у Facebook повідомив голова відділення Олексій Хмельницький.

"Приводом до втручання Комітету стало суттєве подорожчання товарів в останні дні. Ціновий моніторинг, який запровадив АМКУ, показує, що ціни на певні продукти та засоби індивідуального захисту піднімалися синхронно в різних торгівельних мережах.

Це може свідчити про антиконкурентну поведінку учасників ринку – як постачальників, так і роздрібної торгівлі, або ж обох цих ланок одночасно", - написав Хмельницький.