Все разделы
Укр / Рус

Совет НБУ утвердил перечисление в бюджет 42 миллиардов прибыли

Вторник, 31 марта 2020, 14:36
 

Совет Национального банка утвердил прибыль регулятора за 2019 год в размере 42,7 млрд грн для перечисления в госбюджет.

Об этом сообщил в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Совет НБУ утвердил распределение прибыли в размере 43,3 млрд грн по следующим направлениям:

  • формирование общих резервов собственного капитала Национального банка Украины - 580,8 млн грн;
  • обязательства НБУ перед Государственным бюджетом Украины за 2019 год - 42,7 млрд грн.

Напомним:

Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года Национальный банк планирует направить в бюджет 42,7 млрд грн прибыли - это на 2 млрд грн биьше, чем было заложено в госбюджете-2020.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ

powered by lun.ua
Материалы по теме
В НБУ объяснили, для чего в законе нужна моральная компенсация экс-владельцам банков 30 марта 2020, 19:47
Нацбанк снова обошелся без поддержки гривни на межбанковском рынке 30 марта 2020, 19:20
НБУ передал банкам 180 миллионов долларов наличными 30 марта 2020, 15:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!