Совет НБУ утвердил перечисление в бюджет 42 миллиардов прибыли

Совет Национального банка утвердил прибыль регулятора за 2019 год в размере 42,7 млрд грн для перечисления в госбюджет.

Об этом сообщил в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Совет НБУ утвердил распределение прибыли в размере 43,3 млрд грн по следующим направлениям:

формирование общих резервов собственного капитала Национального банка Украины - 580,8 млн грн;

обязательства НБУ перед Государственным бюджетом Украины за 2019 год - 42,7 млрд грн.

Напомним:

Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года Национальный банк планирует направить в бюджет 42,7 млрд грн прибыли - это на 2 млрд грн биьше, чем было заложено в госбюджете-2020.

Экономическая правда