Совет НБУ утвердил перечисление в бюджет 42 миллиардов прибыли
Вторник, 31 марта 2020, 14:36
Совет Национального банка утвердил прибыль регулятора за 2019 год в размере 42,7 млрд грн для перечисления в госбюджет.
Об этом сообщил в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин.
Совет НБУ утвердил распределение прибыли в размере 43,3 млрд грн по следующим направлениям:
- формирование общих резервов собственного капитала Национального банка Украины - 580,8 млн грн;
- обязательства НБУ перед Государственным бюджетом Украины за 2019 год - 42,7 млрд грн.
Напомним:
Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года Национальный банк планирует направить в бюджет 42,7 млрд грн прибыли - это на 2 млрд грн биьше, чем было заложено в госбюджете-2020.
Экономическая правда
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