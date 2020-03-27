НБУ перерахує до бюджету на 2 мільярди більше прибутку, ніж планувалось

За підсумками 2019 року Національний банк планує направити до бюджету 42,7 млрд грн прибутку - це на 2 млрд грн біьше, ніж було закладено у держбюджеті-2020.

Про це на брифінгу заявила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

"Вчора (26 березня - ред.) ми затвердили фінансовий звіт НБУ і передали його на погодження Раді НБУ.

Ми очікуємо, що перерахуємо до бюджету загалом 42,7 мільярда гривень, що на 2 мільярди гривень більше, ніж було закладено у бюджеті на 2020 рік", - сказала Рожкова.

Відповідно до законодавства, увесь прибуток, який НБУ отримує за рік, направляється до держбюджету.

Нагадаємо, за перші 9 місяців 2019 року НБУ отримав 30 млрд грн прибутку.