Эксминистр экономики: Закон о земле повторит ваучерную приватизацию

Эксминистр экономики Тимофей Милованов отмечает, что из-за ограничений для юридических лиц в принятом законе об обороте земель пострадает экономика и сами владельцы земель.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Принятый закон о земле повторит ваучерную приватизацию. Но теперь с землей. В то же время, ограничение которые остаются на рынке земли, делают его обрезанным и неэффективным. Первые три года юридические лица - компании - не смогут покупать землю.

Но экономика построена на компаниях. Компании более эффективные ... Исключение компаний с рынка земли - это удар по развитию отрасли", - пишет Милованов.

По его мнению ограничения для юрлиц будут обходить через подставных людей, таким образом наращивая концентрацию земель.

"В то же время, люди, которые привыкли к серым схемам и имеют свободную наличность, смогут воспользоваться новым рынком земли для накопления больших объемов земли. Так же как в 1990 определенные группы людей захватили предприятия через ваучеры, скупивши их за бесценок и используя подставных лиц.

На этот раз, землю могут скупить через десятки или сотни подставных лиц, каждая из которых приобретет по 100 га.

Эти схемы продолжат процесс концентрации контроля над землей в Украине. А потому, что такие схемы не будут использоваться честным бизнесом, на рынке будет ограниченная конкуренция. Значит, сегодняшние владельцы земли не получат справедливую цену и будут снова обмануты", - пишет эксминистр.

Как выход из ситуации, Милованов предлагает предоставить возможность юридическим лицам принимать участие в рынке земли с самого начала.

Напомним:

31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.

В частности, согласно закону, с 2021 до 2023 года право на покупку земли будет только у физлиц. Юридическим лицам запрещается покупать землю сельскохозяйственного назначения.

Экономическая правда