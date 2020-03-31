Минфин второй раз за март не будет проводить аукцион по размещению облигаций госзайма

Министерство финансов по результатам консультаций с первичными дилерами, сообщает о том, что 31 марта не будет проводить аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа.

Об этом сообщает сайт ведомства.

Сообщается, что дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка.

Напомним:

30 марта Верховная Рада проголосовала за увольнение с поста министра финансов Игоря Уманского, и со второй попытки поддержала Сергея Марченко как нового главу Минфина.

Ранее, 10 марта, сразу после смены на посту министра Оксаны Маркаровой на Игоря Уманского, Минфин также не проводил аукционы ОВДП.

Економическая правда