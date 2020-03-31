Глава Минэкономики: Кризис — это всегда большие возможности

Министр развития экономики Игорь Петрашко заявил, что кризис - это большие возможности изменить правила игры для бизнеса.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Кризис - это всегда большие возможности. Мы будем пытаться поменять правила игры для украинских компаний.

У нас есть и таланты, и разработки, которые мы можем воплощать и активно продвигать на мировой рынок, у нас есть человеческий потенциал и капитал, который очень важен и который сейчас хочет активно развиваться и быть в Украине. Но у нас на самом деле не было много возможностей поменять правила игры. Потому что мы двигались по спирали - и ниже, и ниже, и ниже...", - сказал министр.

По его словам, кризис уже изменил правила игры на мировых рынках.

"Это мы видим на примере США, Китая. Мы будем активно думать, каким образом мы можем быть интересными. Рецепта, я думаю, не существует. Но рецепт базируется на том, что люди будут возвращаться сейчас в Украину и мы постараемся им дать условия для того, чтобы они реализовали свой потенциал", - добавил он.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что правительство рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны.

Экономическая правда