Украина не может не работать полгода, экономику надо запускать — премьер
Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что правительство рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны.
Источник: Шмыгаль в эфире "Свобода слова" на ICTV
Прямая речь: "Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване".
Детали: Премьер в очередной раз подчеркнул, что поддержка граждан, которые остались без средств заработка – это одна из первых задач власти. В то же время, после Пасхальных праздников, учитывая динамику распространения заболевания, будет стоять вопрос о дальнейших экономические шагах Кабмина.
Что предшествовало: 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
Напомним:
В условиях жесткого карантина, в 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережений на несколько дней, 6,3% – на полгода или больше.
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