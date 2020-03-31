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Украина не может не работать полгода, экономику надо запускать — премьер

Вторник, 31 марта 2020, 09:15
 

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что правительство рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны.

Источник: Шмыгаль в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване".

Детали: Премьер в очередной раз подчеркнул, что поддержка граждан, которые остались без средств заработка – это одна из первых задач власти. В то же время, после Пасхальных праздников, учитывая динамику распространения заболевания, будет стоять вопрос о дальнейших экономические шагах Кабмина.

Что предшествовало: 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Напомним:

В условиях жесткого карантина, в 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережений на несколько дней, 6,3% – на полгода или больше.

Ольга Гетьманец, УП

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Шмыгаль карантин коронавирус экономика

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