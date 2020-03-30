ВР разрешила "Укрспирту" производить сырье для антисептиков

Верховная Рада поддержала законопроект №3275, который, в частности, разрешает производить дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов ГП "Укрспирт".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что под эти нужды будут работать дополнительные заводы "Укрспирта".

"До 30 апреля ГП "Укрспирт" будет производить дезинфицирующее средство сразу на базе своих заводов.

Процедура такова: отечественные производители предоставляют нам тару, мы производим спирт, проводим его денатурацию и изготавливаем дезинфицирующее средство (по утвержденной рецептуре). Весь процесс происходит под надзором работников Государственной налоговой службы", - пояснил и.о. главы ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

Напомним:

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019).

За это решение проголосовали 312 депутатов.

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Экономическая правда